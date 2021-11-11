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Коронавирус в Одесской области: заражений за сутки стало меньше, смертей - больше

Коронавирус в Одесской области: заражений за сутки стало меньше, смертей - больше

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По данным на 11 ноября, за сутки в Одесской области зафиксировано 1469 фактов заражения коронавирусной инфекцией, что на 103 меньше, чем днем ранее. Количество смертей по сравнению с предыдущим суточным показателем увеличилось на 42 и составило 71 летальный случай. Об этом сообщает облздрав, передает УНН.

Общее количечство инфицированных в регионе составило 209 921. Умерли от болезни 4520 человек, 50 тысяч продолжают болеть.

По информации ОГА, коронавирусная загруженность в больницах Одесской области постепенно сокращается. Число занятых "коронавирусных" койкомест в больницах уменьшилось с 80% на прошлой неделе до 73% 10 ноября. По данным областной власти, эпидситуация в регионе понемногу стабилизируется и существенного роста заболеваемости COVID-19 пока не наблюдается.

Сейчас регион имеет запас медицинского кислорода. С 12 ноября должен увеличить производство больничного кислорода Одесский припортовый завод (ОПЗ), на котором запускают резервные мощности.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Коронавирус
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