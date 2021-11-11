"Жду следующую серию": нардеп Гришина иронично отреагировала на слухи о назначении министром культуры

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина отреагировала на распространение в сети информации о ее возможном назначении министром культуры вместо Александра Ткаченко, который сегодня подал в отставку, пишет УНН.

Цитата:

"Моя политическая карьера в последнее время развивается очень стремительно. За неполный год я успела побывать министром соцполитики, министром образования, министром юстиции, главой образовательного комитета Рады, главой КГГА, главой киевской ячейки "Слуги Народа", а затем – и всей партии. И вот сегодня новый вызов – должность министра культуры! Дорогие друзья, коллеги и журналисты! Уже жду следующую серию", - написала Гришина в Telegram.

Дополнение

Имя Юлии Гришиной называли среди кандидатов в председатели партии "Слуга народа", после того как пост решил оставить Александр Корниенко. Его, нардепа от монобольшинства, недавно назначили первым вице-спикером Верховной Рады. И он заявил, что хочет сосредоточиться на парламентской работе.

Сама Гришина подтверждала УНН, что она - среди претендентов на главу президентской партии.

Между тем называли и имя еще одной нардепки от "Слуги народа" - Елены Шуляк. И сам Корниенко заявлял, что "кандидатуры, которые сейчас обсуждают в СМИ, действительно входят в круг кандидатов на эту должность". И что Шуляк также есть в этом шортлисте.