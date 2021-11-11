В Германии суточное количество заражений COVID-19 впервые превысило 50 тысяч случаев

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Германии суточное количество заражений коронавирусом впервые превысило 50 тысяч случаев. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

В течение последних 24 часов в стране зарегистрировано 50 196 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) 11 ноября. За прошедшие сутки в ФРГ также зафиксировано 235 новых смертей от коронавируса.

Заражение коронавирусом в Германии начало непрерывно обновлять максимумы 7 ноября. До этого абсолютный пик на уровне 197,6 случая на сто тысяч населения был зафиксирован 22 декабря 2020 года, но тогда в Германии еще практически не было вакцинировано население.

Всего за все время пандемии в ФРГ зарегистрировано уже 4 894 250 случаев заражений коронавирусом, в том числе 97 198 со смертью.

Меркель призвала немцев к вакцинации

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель накануне призвала немцев к "общенациональной мобилизации сил для борьбы с ковидом.

"В Германии, я вынуждена, к сожалению, констатировать, что наш уровень вакцинации еще недостаточно высок, чтобы предотвратить быстрое распространение вируса. Любой уровень вакцинации населения ниже 75% грозит экспоненциальным ростом, связанным с высокой загрузкой отделений интенсивной терапии", - отметила она.

Между тем значительное большинство населения Германии выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса, как минимум представителей отдельных профессий.

Согласно опросу, проведенному социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, 44% немцев выступают за обязательную вакцинацию всего населения Германии и еще 24% - за вакцинацию представителей отдельных профессий.