Льготная растаможка "евроблях": украинцы успели оформить лишь 85 тысяч авто

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине за 180 дней было оформлено более 85 тысяч автомобилей "на еврономерах". В Государственный бюджет уже уплачено почти 3 млрд грн. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

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“С 15.06.2021 (дня введения в действие указанных законов) по 10.11.2021 включительно оформили более 85 тыс. авто. В государственный бюджет уплачено почти 3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что с переходом Гостаможслужбы к работе в формате единого юридического лица с 1 июля 2021 года, лидерами среди таможен по количеству “растаможенных” автомобилей стали:

Закарпатская таможня — 15 148 шт. авто

Киевская таможня - 10 752 шт. авто

Одесская таможня - 9 999 шт. авто

Ивано-Франковская таможня — 5 830 шт. авто

Черновицкая таможня — 5 506 шт. авто

“Пик "растаможки“ автомобилей по Украине за период со дня введения в действие указанных законов по 10.11.2021 приходится на последнюю декаду этого периода”, — отмечается в сообщении.

В Государственной таможенной службе напомнили, что участники боевых действий, которые находились непосредственно на территории операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться упрощениями по 8 февраля 2022 года включительно.

Дополнение

10 ноября завершился 180-дневный срок, когда украинцы могли растаможить автомобиль на “еврономерах” по льготной цене. Отныне "евробляхеров" могут штрафовать. При этом правительство еще в прошлом году разрешило полиции штрафовать “евробляхи” на месте остановки.

Ответственность за нарушение сроков ввоза автомобилей в таможенном режиме транзита по ч. 8 ст. 121 КУоАП составляет 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. грн), за повторное нарушение в течение года — 1 тысяча необлагаемых минимумов (17 тыс. грн) с лишением прав на год и с оплатным изъятием авто или без такового.

Штрафы могут достигать 170 тысяч гривен.

По словам юристов, если суд вынесет соответствующее решение, то штраф придется уплатить, в противном случае арестуют имущество нарушителя.

В сообществе владельцев таких авто говорят, что хотели растаможить за льготный период 500 тысяч автомобилей.