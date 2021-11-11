КИЕВ. 11 ноября. УНН. Афганистан находится на грани "экономического коллапса", и международное сообщество должно срочно возобновить финансирование и оказать гуманитарную помощь, предупредил министр иностранных дел Пакистана в четверг во время встречи американских, китайских, российских и талибских дипломатов в Исламабаде. Об информирует УНН со ссылкой на AFP News Agency.

Детали

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши выступил на открытии встречи так называемой "Тройки +", к которой входил Томас Вест, новый специальный представитель США по Афганистану. Позже в четверг делегаты также встретились с министром иностранных дел Талибана Амиром Ханом Муттаки.

"Сегодня Афганистан находится на грани экономического коллапса, - сказал Куреши, добавив, что любое дальнейшее снижение "сильно ограничит" способность нового правительства Талибана управлять страной. - Итак, для международного сообщества необходимо срочно поддержать оказание гуманитарной помощи".

Куреши отметил, что помощь должна включать предоставление Афганистану доступа к средствам, замороженным западными донорами после того, как Талибан взял под контроль страну в августе.

Возобновление потока финансирования "впишется в наши усилия по восстановлению экономической деятельности и продвижению афганской экономики к стабильности и устойчивости", сказал Куреши.

"Если вы думаете, что вы далеко, Европа в безопасности, и те районы, которые вы представляете, не пострадают от терроризма, не забывайте историю, - сказал он. - Мы учились на истории, и мы не хотим повторять те ошибки, допущенные в прошлом".

Добавим

Организация Объединенных Наций неоднократно предупреждала, что Афганистан находится на грани худшего гуманитарного кризиса в мире, поскольку более половины страны столкнулись с "острой" нехваткой продовольствия, а зима заставляет миллионы людей выбирать между миграцией и голодом.

Встреча "Тройка +" является первой поездкой посла Томаса Веста в регион с момента назначения на должность. Ранее на неделе Госдепартамент США заявил, что Вест также планирует посетить Россию и Индию.

"Вместе с нашими партнерами он продолжит четко выражать наши ожидания в отношении Талибана и любого будущего правительства Афганистана", - сказал на брифинге на этой неделе пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.