Саакашвили собирается прекратить голодовку и назвал условия

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается прекратить голодовку. Об этом сообщил Ника Гварамия, который выпустил новое обращение из тюрьмы, где удерживают его подзащитного, передает УНН со ссылкой на телеканал Рirveli.

Детали

По информации СМИ, Саакашвили выдвигает несколько условий, чтобы прекратить самую жесткую форму протеста. Среди них - перевод в соответствующую гражданскую клинику, где будут созданы условия, необходимые для защиты его жизни.

Саакашвили в письме отмечает, что решение о прекращении голодовки основывается на желании деэскалации ситуации в Грузии, поскольку есть информация, что Россия воспользуется беспорядками и планирует войти в страну.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 43-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.