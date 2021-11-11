В Харькове новое страшное ДТП: водитель сбил двух детей

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Харькове водитель на пешеходном переходе сбил двух детей. В результате аварии травмировались тринадцатилетние парень и девушка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

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“Информация о том, что автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, поступила в полицию 11 ноября в 15:14. По предварительным данным, в результате аварии травмировались тринадцатилетние парень и девушка”, — отмечено в сообщении.

Детали

Сообщается, что на месте происшествия работает патрульная полиция. Также по адресу срочно выехала следственно-оперативная группа.

“Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции № 3”, — отмечается в сообщении.

Дополнения

Правоохранители выясняют обстоятельства еще одного смертельного ДТПв Харькове с участием Infiniti. Погибла 72-летняя женщина, за рулем автомобиля была 31-летняя жительница Харькова.

Напомним, 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, двигался на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трех пассажиров Infiniti — двух мужчин 19-ти лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу. В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имели.

27 октября 16-летнему водителю Infiniti, задержанному из-за совершения смертельной автоаварии в Харькове 27 октября, объявили подозрение.

28 октября суд отправил его в СИЗО на два месяца.