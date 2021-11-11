Суд взыскал с владельца танкера Delfi более 16 тыс. долл. из-за загрязнения Черного моря

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Хозяйственный суд Одесской области взыскал с судовладельца танкера Delfi убытки, причиненные в результате загрязнения Черного моря в сумме более 16 тыс. долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

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“Решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворены исковые требования Приморской окружной прокуратуры Одессы и взыскал с компании-судовладельца грузового танкера "Delfi“ свыше 16 тыс. долл. США, нанесенный государству ущерб, в результате загрязнения массивов морских вод нефтепродуктами во время аварийного происшествия с танкером”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что прокуроры установили, что в ноябре 2019 года Delfi, находясь в Черном море в акватории порта “Южный”, в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа “Дельфин”. Из-за утечки нефтепродуктов была загрязнена акватория Черного моря.

Дополнение

Хозяйственный суд Одесской области признал за государством право собственности на танкер-бункеровщик Delfi, который в 2019 году потерпел крушение у побережья Одессы, удовлетворив иск Кабмина до компании Mister Drake PC.

Ситуация с танкером

Танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы в 2019 году. До августа ни местные власти, ни судовладелец так и не смогли его поднять. В конце июля 2020 года Президент поручил подъем Delfi тогда министру инфраструктуры Владиславу Криклию. В то же время помощь государству предложили две компании, которые 26 августа подняли танкер, а 10 сентября уже смогли начать его буксировку к порту “Черноморск”. 10 сентября 2020 года буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы до порта Черноморска. Процесс транспортировки занял более 8 часов.

Юристы отмечали после этого, что было бы справедливо взыскать с судовладельца Delfi расходы и убытки, связанные с поднятием танкера.

Впоследствии Хозяйственный суд Одесской области обязал компанию-владельца танкера Delfi выплатить Администрации морских портов Украины свыше 2,7 млн грн.



