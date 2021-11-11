ДТП на переходе в Харькове: водителя проверяют на наркотики

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Есть подозрение, что водитель, который управляя внедорожником сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, был под действием наркотиков. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает УНН.

Цитата

“Лицо, которое сегодня сбило двух детей на пешеходном переходе в Харькове задержано полицией и сейчас проходит тест на наркотики.

Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса — незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда”, — сообщил министр.

Он пообещал, что вместе с прокуратурой полиция разберется в этом деле до мелочей.

"Дети, к счастью, остались живы и госпитализированы в больницу. Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!",- написал министр.

Напомним

Сегодня в Харькове автомобиль Тoyota Land Cruiser сбил двух детей прямо на пешеходном переходе. Водитель проехал на красное и не останавливаясь поехал на пешеходов. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько десятков метров.