Мэрия Одессы потратит на новогодние подарки 6 миллионов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Одесская мэрия готова потратить на новогодние подарки для дошкольников и учащихся начальных классов города более 6 миллионов гривен, передает УНН со ссылкой на тендер, опубликованный на сайте публичных закупок Prozorro.

Детали

Заказчиком выступил департамент образования и науки Одесского городского совета, который планирует закупить подарочные наборы сладостей для воспитанников детских садов, школьников начальных классов и детей-сирот на сумму 6086710 гривен. По условиям тендера, подарок должен весит 400 граммов и включать шоколадные конфеты. В аукционе участвуют три компании.

Напомним, что мэрия Одессы хочет узнать международный рейтинг города и готова потратить на это 1 миллион гривен.