Не позволим себя запугать: ЕС ответил на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Европейский Союз ответил на угрозы белорусского правителя Александра Лукашенко о прекращении транзита газа в Европу. Как заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони, ЕС не позволит себя запугать подобными угрозами, пишет УНН.

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"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - заявил Джентилони, которого цитирует POLITICO Europe.

Детали

Еврокомиссар подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС", которая будет утверждена в будущем году.

Что было ранее

Сегодня Лукашенко пригрозил перекрыть транзит по магистральному газопроводу Ямал – Европа в случае, если ЕС решить закрыть границы на фоне миграционного кризиса.

Контекст

Вчера стало известно, что послы стран Евросоюза утвердили критерии пятого пакета санкций против Беларуси

Окончательный вариант пакета санкций будет утвержден 15 ноября.

Ранее Reuters сообщал, что новые санкции коснутся 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел страны Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию “Белавиа”.

В частности, новый пакет санкций направлен против белорусских чиновников, которые, как указывают в ЕС, “организовали прибытие мигрантов в отместку за санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека”.

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле, в отношении местного перестраховочного сектора и его основной государственной компании BelarusRe.