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Apple запустит функцию "цифрового наследия"

Apple запустит функцию "цифрового наследия"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В скором времени компания Apple добавит функцию передачи личных данных по наследству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Как отмечают, в iOS 15.2 на iPhone и других гаджетах бренда появится функция Digital Legacy ("Цифровое наследство"). С ее помощью пользователь сможет передать по наследству все свои данные: список контактов, сообщения, фотографии, видео и другую информацию из iCloud.

Разработчики функции отметили, что люди неоднократно жаловались в компанию, что в случае смерти родственников невозможно восстановить данные, принадлежащие им.

"Цифровое наследие" позволит настроить до пяти доверенных контактов, которые после смерти пользователя получат доступ к его данным. Для активации функции родственники умершего должны прислать компании свидетельство о его смерти.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: Instagram
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