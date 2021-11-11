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Литва, Латвия и Эстония заявили об угрозе военного столкновения из-за кризиса с мигрантами на границе с Беларусью

Литва, Латвия и Эстония заявили об угрозе военного столкновения из-за кризиса с мигрантами на границе с Беларусью

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии заявили о том, что кризис, связанный с растущим числом беженцев на польско-белорусской границе, пытающихся прорваться на территорию Евросоюза, может перерасти в военное противостояние. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

В совместном заявлении министры обороны Литва, Эстонии и Латвии осудили “преднамеренную эскалацию продолжающейся гибридной атаки белорусского режима, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности”.

Страны обвинили руководство Беларуси в том, что оно использует мигрантов в качестве оружия.

Цитата

“Это увеличивает вероятность провокаций и серьезных инцидентов, которые также могут перекинуться в военную сферу”, — говорится в заявлении министров обороны.

Добавим

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.

Источник: УНН
Теги: Литва, Беларусь, Латвия, Эстония
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