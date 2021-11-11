Входящая в МХП компания Perutnina Ptuj вошла в топ-10 крупнейших бизнес-групп Словении

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Один из крупнейших производителей курятины в Юго-Восточной Европе - компания Perutnina Ptuj, которая входит в группу МХП, стала шестой среди 101 крупнейшей бизнес-группы в Словении по версии делового издания Словении Finance, сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.

Рейтинг был составлен на основе консолидированной отчетности компаний Словении в 2020 году. Он учитывает данные рейтингового агентства Dun&Bradstreet. Perutnina Ptuj вошла в десятку крупнейших компаний благодаря 3% роста продаж и 16,3% рентабельности по показателю EBIT.

“Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Владеет дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии и поставляет продукцию в 15 стран Европы. Perutnina Ptuj является вертикально интегрированной компанией на всех этапах производства курятины — от производства кормов, инкубационных яиц, разведения, убоя до производства колбасных изделий и дальнейшей переработки курятины. Компания имеет 110-летнюю историю и преданных сторонников, а продукцию ежедневно потребляет более 2 млн человек. Торговые марки: Perutnina Ptuj, POLI, Jata, Topiko, Pullus, Agronatur”, — рассказали в МХП.

О МХП

МХП — вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах.

Холдинг осуществляет основную деятельность в отраслях птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамичный рост позволили МХП за десятилетие увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили более 100 тыс. тонн мяса птицы.

ГДР (глобальные депозитарные расписки) МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов — Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного Банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.