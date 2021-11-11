Путин и Меркель провели телефонные переговоры второй день подряд

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, второй день подряд. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

Детали

Путин и Меркель обсудили миграционнжый кризис на границе Беларуси со странами Евросоюза. Российский президент также призвал возобновить диалог между Евросоюзом и Минском для решения проблемы.

"Продолжено обсуждение обстановки на границах Беларуси со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса - в соответствии с международными гуманитарными нормами", - говорится в сообщении.

В последний раз Меркель и Путин говорили по телефону накануне, 10 ноября, тогда темой беседы также стала ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе.

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Миграционный кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года двинулись мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не оставляют пограничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций.