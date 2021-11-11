АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить межбанковскую комиссию

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Антимонопольный комитет Украины разрешил компаниям “Mastercard” и “Visa” уменьшить межбанковскую комиссию (интерчейндж). Об этом УНН сообщает со ссылкой на АМКУ.

Цитата

“Антимонопольный комитет Украины разрешил компаниям „Mastercard Europe S.A.“ (г. Ватерлоо, Бельгия) и „Visa International Service Association“ (г. Фостер-Сити, Калифорния, США) уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, определяющихся платежной организацией платежной системы о соответствующих потребительских платежных учетных реквизитов и уплачивающихся эквайром в пользу эмитента в Украине”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляются в рамках Меморандума о содействии конкурентной платежном рынке, который будет реализован компанией “Mastercard Europe S.A.”, “Visa International Service Association” и Национальным банком Украины.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к Меморандуму, снижение до 1,20% предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине относительно потребительских платежных реквизитов произойдет со следующего рабочего дня после уплаты 14 календарных дней с даты получения разрешения АМКУ в соответствии с законом о конкуренции.

В АМКУ отмечают, что последующие этапы снижения будут проходить начиная с 1.07.2022 — еще до ˂ 1,00 % и начиная с 1.07.2023— еще до ˂ 0,90 %.

Как отмечают подписанты Меморандума, его целью является повышение эффективности и расширение сферы применения безналичных карточных платежей.

Сообщается, что в ходе рассмотрения дела Комитет опросил субъектов, на которых будет влиять подписания Меморандума: банковские учреждения, торгово-сервисные предприятия.

Так большинство банков отметили достаточность конкуренции на рынке услуг карточных платежных систем. Конкурентами участников согласованных действий на данный момент являются: платежная система “Простір”, компания “Union Pay International”, компания “JCB International Co., Ltd.”, “American Express”. Также НБУ сообщил, что 26 марта 2021 года им было зарегистрировано внутригосударственную карточную платежную систему “PaySystems” (ООО “Укркарт”), что на данный момент свою деятельность не начала.

“... Комитет установил, что заявленные согласованные действия не приведут к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на товарных рынках Украины”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дел против АО КБ “ПриватБанк” и АО “Ощадбанк” в апреле этого года.



Контекст

2 апреля, ряд банков и платежные системы выступили с открытым обращением к властным институтам относительно изменений в формировании тарифов по обслуживанию эквайринга — то есть платежей по пластиковым картам.

Напомним, 19 февраля 2021 года в Верховной Раде в первом чтении поддержали проект закона № 4364 о платежных услугах. Им предлагается ввести ряд правил работы платежных услуг в Украине, а ко второму чтению может появиться и норма об ограничении государством комиссии за платежи, осуществленные карточками. Речь идет о начальном снижении до 1%, а к 2023 году — до 0,5-0,75%.