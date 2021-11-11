Россия отправила на патрулирование Беларуси ядерные бомбардировщики

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Россия направила два стратегических бомбардировщика с ядерными боеголовками в учебный полет над Беларусью второй день подряд в четверг, продемонстрировав решительную поддержку Москвой своего союзника в условиях спорыа по поводу мигрантов на польской границе. Об этом пишет УНН со ссылкой агенство Белта.

Детали

Минобороны Беларуси заявило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 отработали бомбардировку полигона Ружаны, расположенного в Беларуси примерно в 60 километрах к востоку от границы с Польшей. В министерстве сообщили, что в рамках совместных учений белорусские истребители смоделировали перехват.

Пара российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершила аналогичное патрулирования в среду, и белорусские ПВО отрабатывали их перехват.

В Минобороны заявили, что такие полеты российских бомбардировщиков будут выполняться на регулярной основе.

Контекст

Россия решительно поддерживает Беларусь в напряженном противостоянии, когда тысячи мигрантов и беженцев, большинство из которых с Ближнего Востока, собрались на белорусской стороне границы с Польшей, надеясь перейти в Западную Европу.

Европейский союз обвинил Лукашенко в поощрении незаконного пересечения границы мигрантами в ответ на санкции ЕС в отношении его правительства.

Беларусь отрицает обвинения, но заявила, что больше не будет останавливать беженцев и мигрантов от попыток въезда в ЕС.

Минобороны Беларуси в четверг обвинило Польшу в "беспрецедентном" наращивании военной мощи на границе, заявив, что миграционный контроль не гарантирует концентрации 15 тысяч военнослужащих при поддержке танков, средств ПВО и другого оружия.

"Это больше похоже на формирование ударной группы сил", - заявили в министерстве, добавив, что наращивание польской военной мощи побудило Беларусь ответить действиями "как самостоятельно, так и в рамках существующих соглашений с нашим стратегическим союзником", имея в виду Россию.

Лукашенко назвал полеты российских бомбардировщиков необходимым ответом на напряженность на границе Беларуси и Польши.

"Пусть кричат и пищат. Да, это бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, но мы не имеем другого выхода", - сказал самопровозглашенный президент, который находится у власти с 1994 года.

Россия и Беларусь заключили союзное соглашение, которое предусматривает "тесные" политические и военные связи.

Дополнение

В условиях напряженности на границе Беларуси и Польши, Россия решительно поддерживает Беларусь, обвиняя Запад в дестабилизации Ближнего Востока и, следовательно, отвечает за мигрантов и беженцев, которые ищут безопасности в Европе.

В то же время, Москва отвергла заявление Польши о том, что Россия помогла разжечь ситуацию как в гуманитарном, так и в политическом плане.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил присутствие тысяч военнослужащих по обе стороны польско-белорусской границы и сказал, что "это вызывает глубокое беспокойство у всех здравомыслящих людей в Европе".

На вопрос о просьбе канцлера Германии Меркель к президенту России Владимиру Путину повлиять на Беларусь Песков ответил, что "Россия, как и все другие страны, пытается помочь решить ситуацию". Он сказал, что Путин поддерживает контакты с Лукашенко, но не стал вдаваться в подробности.