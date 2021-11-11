Финмониторинг должен исследовать происхождение средств, которые подозреваемый НАБУ Тарпан выводил в Дубай - нардеп

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Подозреваемый в присвоении средств госбюджета Руслан Тарпан мог выводить незаконно добытые деньги в Объединенные Арабские Эмираты, где сейчас он и скрывается от НАБУ. Об этом идет речь в запросе народного депутата от “Слуги народа” Александра Куницкого к председателю Государственной службы финансового мониторинга Украины с требованием о проведении проверки, передает УНН со ссылкой на текст документа.

Как Тарпан мог выводить деньги в Дубай

По информации нардепа и ОО “Совет общественной безопасности”, Тарпан, вероятно, мог часть незаконно полученных средств из проекта “Глубоководный выпуск” переводить на свои дубайские счета. Из этих же средств он мог осуществлять переводы на счет собственной компании “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, которая зарегистрирована на Маврикии.

Об этом говорится и в запросе правоохранительных органов Княжества Монако в компетентные органы Украины относительно расследования деятельности Руслана Тарпана и его экс-жены Оксаны Шишовской.

Цитата

“В целом документ содержит перечень из 15 компаний (“Economic group limited”, “WAGRI CO”, “SCI HERITAGE”, “SCI PENTAGONE”, “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, “VVF TECHNICAL SERVICES LLC”, “VVF COMMERCIAL BROKER LLC”, “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”, SA “Immobiliere de la Pointe du Cap Martin”, “PIPLIFE NORGE AIS”, ATIS TRADE LTD “SCP COLAS DOGLIANI GRATCHICHKINE KURGANSKY” “BIZPOINT TRADE LIMITED”, “MONACO PROPERTIES” — ред.), с регистрацией в таких странах, как Монако, ОАЭ, Новая Зеландия, Франция, Маврикий и Гонконг.

Один из личных счетов Руслана Тарпана в 2015 году был пополнен двумя денежными переводами из его личных украинских счетов на 3,2 миллиона евро. По мнению правоохранителей Монако, эти средства могут быть добыты незаконным путем на территории Украины.

Часть из этих денег бизнесмен-беглец впоследствии перевел на другой счет в Дубай. И из этих же средств он осуществил перевод на счет собственной компании “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, которая зарегистрирована на Маврикии.

Кроме того, имели место транзакции значительных сумм в пользу компании “SCI HERITAGE” и на счет экс-жены Тарпана Оксаны Шишовской, которая была мажоритарным владельцем компании “SCI PENTAGONE”. Оксана Шишовская с помощью этой компании должна была приобрести недвижимость на юге Франции “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN".

В Общем, компании “SCI HERITAGE” и “SCI PENTAGONE”, были созданы специально для приобретения земельных участков, зданий или прав на недвижимое имущество на территории Франции и Княжества Монако. На счет экс-жены Тарпана для этой цели также переводились средства из дубайских фирм “VVF TECHNICAL SERVICES LLC” и “VVF COMMERCIAL BROKER LLС”, владельцем которых является Руслан Тарпан. Они входят в его украинский холдинг компаний “Инкор Групп”, — говорится в запросе к главе Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Дело НАБУ

Руслан Тарпан находится под следствием НАБУ и в международном розыске по факту хищения госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”.

Его бизнес-активы и компании из группы “Инкор Групп” до сих пор не арестованы правоохранителями. Попытки наложить аресты на его фирмы были, но отдельные судьи не позволили этого сделать еще в 2018 году. Теперь детективы НАБУ намерены арестовать все материалы, которые были использованы для строительства “Глубоководного выпуска”.

Однако, почему не блокируют дальнейшую финансовую и хозяйственную деятельность активов Тарпана, касающихся преступных схем реализации проекта — на запрос УНН так и не объяснили.

Напомним

По данным НАБУ, Тарпан скрывается от уголовного преследования в настоящее время именно в ОАЭ. Поэтому в Эмираты направлен запрос на международно-правовую помощь.



В "Слуге народа" уже прогнозируют экстрадицию Тарпана в Украину.