"Укрэнерго" сделало запрос на аварийную помощь из Словакии

КИЕВ. 11 ноября. УНН. "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности и избежания отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" сделало запрос на аварийную помощь из энергосистемы Словакии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Цитата

"Сегодня, 11 ноября с 16:00 диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности и избежания отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии величиной 100 МВт", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что причиной этого стало аварийное отключение из-за свищей в котлах в 4:14 блока №9 и в 8:24 блока №4 "ДТЭК Бурштынской ТЭС".

В результате, по состоянию на 13:00 в аварийном ремонте находилось сразу 4 блока Бурштынской ТЭС и еще 3 — в текущем ремонте. В общем, только 5 блоков Бурштынской ТЭС находятся в работе. Соответственно, для покрытия потребностей в электроэнергии остальных потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС НЭК "Укрэнерго" попросило об аварийной помощи.

"При этом перед активацией аварийной помощи на Бурштынской ТЭС досрочно был выведен из ремонта энергоблок №2. Соответственно после того, как указанный блок будет загружен к мощности 100 МВт, аварийную помощь в "остров Бурштынской ТЭС" можно будет деактивировать", - отмечается в сообщении.

В "Укрэнерго" сообщают, что Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове Бурштынской ТЭС" (до 90% производства, кроме того, в реконструкции находится Теребле-Рицкая ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива).

Дополнение

С 6 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину, которая будут осуществляться в течение ноября.

Поставка электроэнергии из Беларуси осуществлялась 2 ноября в рамках договора из-за ситуации на энергоблоках тепловых электростанций. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3 500 МВт·ч.