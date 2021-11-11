Заместитель Кулебы второй раз за неделю провел разговор с послом Грузии, из-за Саакашвили

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий сегодня уже второй раз за неделю встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили. Об этом информирует МИД Украины, пишет УНН.

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“Заместитель министра довел до сведения грузинской стороны позицию нашего государства о необходимости достойного обращения с украинским гражданином Михаилом Саакашвили и недопустимость применения к нему физической силы. Николай Точицкий подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет уделять особое внимание соблюдению прав гражданина Украины Михаила Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права”, - информируют в МИД.

Детали

Во вторник заместитель министра также проводил беседу с Закарашвили в отношении Саакашвили. Тогда, в частности, Посол Грузии проинформировал об обстоятельствах его перевода в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани.

Добавим

Ранее сегодня в сети появилось видео с Саакашвили, из-за которого Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в комитет ООН против пыток и Европейского комитета по предупреждению пыток.

"Обнародовано подтверждение применения физической силы и нанесения телесных повреждений гражданину Украины, председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеилу Саакашвили сотрудниками Специальной пенитенциарной службы во время помещения в исправительное учреждение № 18 в городе Глдани. Призываю Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по вопросам предотвращения пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания отреагировать на факт применения пыток к гражданину Украины Михеилу Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение № 18 в городе Глдани”, — заявила она.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.