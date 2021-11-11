Суд в 8 раз уменьшил сумму судебных расходов "Журавлыны" перед "Scania Украина"
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинское предприятие "Журавлына" оплатит "Scania Украина" 60 тыс. грн судебных расходов на профессиональную юридическую помощь. Такое решение принял Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда, передает УНН.
Отметим, что судебное заседание состоялось вчера под председательством судьи Виталия Зуева.
Во время заседания представители "Scania Украина" просили суд взыскать с компании "Журавлына" расходы на профессиональную юридическую помощь в размере 532 тыс. 328,2 грн.
Изучив материалы дела, суд удовлетворил заявление "Scania Украина", но частично.
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"Верховный суд постановил: заявление ООО с иностранными инвестициями "Scania Украина" о принятии дополнительного постановления по этому делу в части распределения судебных расходов на профессиональную юридическую помощь в суде кассационной инстанции удовлетворить частично. Взыскать с ООО "Журавлына" в пользу ООО с иностранными инвестициями "Scania Украина" 60 тыс. судебных расходов на профессиональную юридическую помощь", - заявил Зуев.
Напомним
В конце октября Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу отечественного дилера “Журавлына” к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украина по возмещению более 123 миллионов гривен.
Хотя в прошлом году компания “Журавлына” выиграла суд первой инстанции у Scania Украина на 123 млн грн, однако шведам удалось отменить решение о выплате ими денег.
В свою очередь ряд юристов и экспертов считают, что украинское государство не поддерживает отечественных инвесторов. Более того - с уклоном на это построено все законодательство нашего государства.