Терехова зарегистрировали Харьковским городским головой

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за регистрацию Игоря Терехова городским головой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию ОПОРЫ.

Цитата

“Заявление о регистрации городским главой, заявление о прекращении действия представительского мандата, описание документов, решение Харьковского городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Харьковского городского совета 8 созыва, копия трудовой книжки и копия паспорта. Рассмотрев указанное заявление, а также приложенные к нему документы Харьковская городская территориальная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Избирательного кодекса”, — рассказала председатель ТИК Елена Матвиенко.

Детали

Матвиенко отметила, что комиссия получила от Терехова необходимый пакет документов лично.

“Комиссия постановляет зарегистрировать Харьковским городским головой Терехова...", - сказала Матвиенко.

Решение поддержали единогласно.

Кроме того, депутатом Харьковского горсовета от “Блока Кернеса” зарегистрировали Алексея Топчия.

Дополнение

Городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила результаты выборов на должность городского головы Харькова — победу в один тур одержал Игорь Терехов.

Напомним

Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала низкую явку на выборах городского головы Харькова.

По информации сети, явка на внеочередных выборах харьковского городского головы по состоянию на 20:00 составила 28,6% (погрешность — 1,1%). В 2015 году на местных выборах по состоянию на это же время явка составила 45,5% избирателей.

Как сообщал УНН, 31 октября в Харькове состоялось голосование на внеочередных выборах харьковского городского головы, которые были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса.