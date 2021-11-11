Сотрудникам ФСБ РФ заочно сообщено о подозрении в организации хакерских атак на сайты властей

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Восьмерым бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины - ныне офицерам ФСБ РФ заочно сообщено о подозрении в организации хакерских атак на государственные органы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГПУ.

Цитата

"За процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора заочно сообщено о подозрении 8 бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины - ныне офицерам ФСБ РФ в совершении государственной измены (ч. 1 Ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, преступная организация, созданная специальными и разведывательными органами иностранных спецслужб, совершала несанкционированное вмешательство в компьютеры, компьютерные сети, информационно-телекоммуникационные системы органов государственной власти, предприятий учреждений и организаций Украины, а также других стран с целью сбора разведывательных данных, совершения диверсий и других преступлений.

"В ходе расследования раскрыто подразделение Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сотрудники которого с использованием хакерской группировки "Armageddon" осуществляют атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих надлежащее функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности", - отмечается в сообщении.

В ОГП сообщают, что правоохранители установили причастность к совершению таких противоправных действий бывших сотрудников Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Во время прохождения службы в органах службы безопасности Украины в их служебные обязанности входило обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, а после совершения измены они обеспечивали проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины именно в этой сфере.

В ходе следствия добыто доказательства, что бывшие сотрудники украинской спецслужбы с использованием завербованных хакеров осуществляли кибератаки, направленные на несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, телекоммуникационных сетей, создание скрытых технических каналов утечки информации, сбор конфиденциальной информации, в том числе информации с ограниченным доступом, хищения идентификаторов доступа и персональных данных в первую очередь сотрудников правоохранительных органов, военных подразделений, блокирование работы государственных и корпоративных электронных ресурсов, проведение акций кибернетического воздействия в интересах специальных и разведывательных органов Российской Федерации.

Дополнение

Служба безопасности Украины установила хакеров группировки Armagedon, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины. Ими оказались офицеры "крымского" ФСБ.

По словам начальника управления Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, крупнейший на сегодня интерес и приоритет для хакеров из группировки Armagedon, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины, составляет сфера внешних отношений, сектор безопасности и обороны.