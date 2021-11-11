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Подпольный табачный цех “накрыли” под Львовом - журналист

Подпольный табачный цех “накрыли” под Львовом - журналист

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Под Львовом в городе Пустомыты правоохранители раскрыли подпольный табачный цех, где подделывали сигареты известных украинских и мировых брендов. Об этом в Facebook сообщил журналист и блогер Кирилл Сазонов, передает УНН.

Детали

“Что интересно, все работники из Кременчуга!” — отметил он.

По мнению журналиста, таких цехов по Украине десятки.

“Если цена на самую дешевую пачку акцизных сигарет с фильтром стартует от 50 грн, неудивительно, что контрафакт, которого сейчас в стране завались, пользуется спросом — курящих пенсионеров и работяг у нас очень много. Сам случайно купил в ларьке в Киеве Мальборо за 30 грн. При реальной цене 60. Контрабанда без акциза с надписью Дюти Фри мелким шрифтом. Солома на вкус невозможная”, — отметил он.

Как отметил журналист, проблема не в том, что цена на сигареты постоянно растет, а в том, что простым повышением акцизов казну не наполнить и людей курить не отучить.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, табак
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