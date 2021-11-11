Клановая экономика или за что нардеп Яценко мстит Гетманцеву

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Против главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева в последние дни была развернута мощная информационная компания. Ряд СМИ обрушился на него с критикой введения РРО и других проектов, передает УНН со ссылкой на vesti.ua.

Как считают политические аналитики, происходящее является своеобразным ответом Гетманцеву со стороны нардепа-тимошенковца (в прошлом "регионала") Антона Яценко.

Последний, как сообщают СМИ, потерял огромные суммы прибыли, после того, как Верховная Рада приняла законопроект №2047-д, который позволит ликвидировать электронные площадки-посредники по оценке и регистрации недвижимости.

Именно Яценко журналисты когда-то связали с "электронными площадками", на которых кто-то зарабатывал деньги из воздуха. Сам он поначалу это категорически отрицал, уверяя, что такого бизнеса не ведет. Но, когда бизнес оказался на грани краха, все же в скандал вмешался.

Как сообщали СМИ, площадки ежедневно приносили колоссальную прибыль в 1 млн долларов. Потому поднятый Гетманцевым вопрос совершенствования налогового законодательства ожидаемо встретил ярое сопротивление как в публичной плоскости, так и в стенах Верховной Рады. Издания сообщают, что "отдельные депутаты получали по 30 тыс. долларов за то, чтобы не голосовать за проект Гетманцева".

Законопроект №2047-д, фактически ликвидировавший коррупционную схему, (за одно только посредничество между продавцом и Фондом госимущества ежедневно площадки приносили порядка 40 тыс. долларов), активно продвигал тот самый Гетманцев. Он открыто критиковал своих коллег по фракции за то, что они не поддержали на комитете законопроект, способный ликвидировать коррупционную составляющую в вопросе продажи недвижимости.

В итоге, уничтожить монополию на электронные площадки и одновременно лишить необходимости обращаться к оценщикам Гетманцеву удалось. Собственники имущества получили право самостоятельно рассчитать оценочную стоимость объекта с помощью Единой базы, а нотариусы — бесплатный доступ к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов.