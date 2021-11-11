Популярное итальянское издание обвинило Украину в "нацизме". Вмешалось посольство

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Популярный итальянский еженедельник "l'espresso" в статье, относительно ареста радикальной банды, безосновательно обвинил в “нацизме” Украину и украинских граждан. Об этом в среду написал Председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий в Facebook, пишет УНН.

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“В свежем итальянском еженедельнике "l'espresso", который имеет тираж более 250 тысяч печатных копий и достаточную посещаемость электронной версии по подписке, опубликовал материал на десяти страницах, включительно с первой, под названием "Нацисты между нами". Статья посвящена недавним обыскам и арестам, которые провели итальянские правоохранители в отношении членов итальянской организации "L' Ordine di Hagal". Казалось бы, отличная новость. Раскрыли группу из нескольких идиотов, симпатиков нацизма. Если бы не одно но: задержали нескольких итальянских неадекватов, а обвиняют в нацизме... Украину и украинцев! Обвиняют, уже традиционно, безо всякого доказательства”, - пишет Городецкий.

Детали

С его слов, в статье идет речь об общении между членами группы в сети VK (российская сеть, запрещена в Украине) и даже есть фото члена группы в форме террориста так называемой "ДНР" с флагом “Новороссии”.

Однако в статье, по словам Городецкого, обвиняют именно Украину и "Азов", при этом не давая ни одного факта контактов подозреваемых итальянцев с батальоном.

“С первой страницы журнала читатель узнает, что итальянские нацисты "возростают (проходят обучение) в Украине"!!! Фактов таких учений в статье, конечно, нет. То есть, это откровенная ложь. Фото с нашивкой Новороссии и пример Андреа Палмери, неофашиста с "Форца Нова", итальянского наемника в ДНР доказывают обратное: нацисты и фашисты тренируются в российских террористических войсках, убивая украинцев, в том числе бойцов батальона "Азов", - пишет глава Христианского общества украинцев.

Со слов Городецкого, издание до этого уже неоднократно публиковало фейки и клевету о "деле Маркива" и “позволяло себе расистские высказывания в адрес украинской общины в Италии”.

Реакция Украины

В Посольстве Украины в Италии выразили сожаление по поводу того, что информация о задержании членов итальянской организации, которая пропагандировала нацистскую идеологию, отдельные СМИ использовали для того, чтобы “распространить известные клише российской пропаганды, направленные против украинцев, которые защищают территориальную целостность и независимость нашего государства на фронте”.

"Но такие вещи никогда не остаются без внимания и без надлежащей реакции Посольства Украины. Посол Ярослав Мельник, в своем письме к главному редактору издания "Репубблика", к которому также относится еженедельник "Эспрессо", обращает внимание журналистов на безосновательность подобных обвинений и просит с уважением относиться к украинским воинам, которые с 2014 года охраняют европейские границы от внешней агрессии, и не поддаваться влиянию российской пропагандистской машины, которая использует любой повод для дискредитации Украины и ее героев”, - подчеркнули в посольстве.

Добавим

Ранее в этом году нелесными высказываниями в адрес Украины запомнилось другое издание. Так, La Stampa 1 марта опубликовала статью бывшего сенатора Итальянской Республики Луиджи Манкони.

В статье политик обвиняет Украину в “убийстве Андреа Роккелли” и “сокрытии доказательств по делу”.

Тогда украинское посольсво назвало заявления издания предвзятыми и необъективными.