Галантерника не подозревают и не ищут: адвокат бизнесмена опровергла заявления НАБУ, а решение ВАКС назвала политически мотивированным

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Детективы НАБУ достоверно знали о местонахождении Владимира Галантерника в Лондоне и его регистрации в Израиле, и несмотря на это направили подозрение по почте на украинские адреса, которые не имеют никакого отношения к бизнесмену. Поэтому, на сегодня подозрение ему не вручено и он не является подозреваемым. Об этом заявила адвокат Ольга Просянюк, передает УНН.

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“Во-первых, защита в суде аргументированно доказала, что Владимир Галантерник не имеет статуса подозреваемого, поскольку сообщение о подозрении ему вручено не было. Правоохранительные органы были надлежащим образом уведомлены о месте пребывания нашего клиента еще 05.10.2021 (до момента вынесения подозрения), когда в НАБУ официально было предоставлено всю необходимую информацию о месте проживания Владимира Галантерника на территории Великобритании и о пребывании на консульском учете в Израиле. Несмотря на это, подозрения представители НАБУ направили на непонятные адреса в Украине, к которым наш клиент вообще не имеет никакого отношения.

Во-вторых, данных о Владимире Галантернике не было и нет в базах данных Интерпола, а детективы НАБУ не имеют полномочий объявлять человека в международный розыск, значит информация о таком объявлении в розыск является недостоверной”, — подчеркнула адвокат.

Наличие у детективов НАБУ официальных данных о местонахождении Галантерника исключает основания полагать, что он скрывается от следствия, добавила адвокат.

“Владимир Галантерник с семьей уже длительное время проживает в Лондоне. Детективам это доподлинно известно и ничто не мешало совершать любые следственные действия с учетом этой информации. Но детективы упорно игнорируют все предоставленные клиентом и защитой сведений, манипулируют общественным мнением, распространяя заведомо ложную информацию и предоставляют суду неподтвержденные и собранные с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства данные и так называемые обоснования своей позиции”, — отметила Просянюк.

Решение ВАКС, разрешившего заочное досудебное расследование в отношении Галантерника, она назвала предвзятым и вероятно политически мотивированным, поскольку “защитой вполне доказана несостоятельность позиции НАБУ, отсутствие ее обоснованности и соблюдения процессуального порядка”.

Что было раньше

Адвокат Ольга Просянюк заявила, что бизнесмен Владимир Галантерник узнал о “вручении подозрения” со СМИ и опубликовал свое фото в Лондоне на подтверждение местопребывания.

Контекст

Владимир Галантерник фигурирует в так называемом “земельном” деле мэра Одессы Геннадия Труханова. Суть обвинений НАБУ и САП сводится к тому, что в период 2016-2019 годов мэрия города выделяла землю под застройку решениями сессий, а не по результатам земельных аукционов.

Версию обвинения называют спорной по причине того, что само положение Кабмина о проведении земельных аукционов появилось только 5 октября этого года, а значит не могло применяться в предыдущие годы.

Сам Труханов дело НАБУ называет политически мотивированным, а его заказчиками видит Михаила Саакашвили и Аднана Кивана, которые имеют близкие отношения с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой.

Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Причастность Кивана к делу Труханова косвенно подтверждают показания экс-прокурора Одесской области в суде. Он заявил, что Киван предлагал ему взятку в размере 1 млн долларов за подписание подозрения Труханову.

К слову

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого НАБУ обвиняло в убытках государству.

Фигурант уже закрытого дела “Роттердам+”, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк рассказал УНН, почему вопреки объявленному НАБУ международном розыске его так и не выдал Интерпол.