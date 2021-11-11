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Наезд на двоих детей в Харькове: открыто производство

Наезд на двоих детей в Харькове: открыто производство

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Открыто производство в отношении 34-летнего водителя, который на автомобиле Toyota сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Цитата

“Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 Ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Дополнение

Сегодня, 11 ноября в Харькове автомобиль Тoyota Land Cruiser сбил двух детей прямо на пешеходном переходе. Водитель проехал на красный свет и не останавливаясь поехал на пешеходов. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько десятков метров.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что есть подозрение, что водитель, который управлял внедорожником и сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, был под действием наркотиков.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Харьков и Харьковская область
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