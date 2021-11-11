Главнокомандующий армией Судана назначил новый правящий совет во главе с самим собой

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Главнокомандующий армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сформировал новый переходный совет во главе с ним, чтобы возглавить страну после военного захвата власти в конце прошлого месяца. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В состав нового Суверенного совета из 14 членов, входят гражданские лица, которые представляют регионы Судана, но никто из политической коалиции "Силы свободы и перемен" (FFC), которая делила власть с военными с 2019 года.

Заместителем Бурхана останется Мохамед Хамдан Дагало, командир мощных военизированных Сил быстрой поддержки (RSF).

Кроме Бурхана и Дагало, в составе новой рады, объявленной в четверг, вошли трое других военных членов предыдущего правящего совета, а также один гражданский представитель, который был совместно выбран военными и FFC. Также были назначены четыре новых члена, представляющие различные регионы страны, хотя представителя для восточного Судана еще не утвердили, сообщают государственные СМИ. В состав совета также входят представители повстанческих групп, которые в прошлом году заключили мирное соглашение с правительством, но отвергли переворот в заявлении на этой неделе.

Этот шаг, вероятно, усилит оппозицию среди гражданских групп, которые пообещали оказать сопротивление захвату путем кампании гражданского неповиновения, забастовок и массовых митингов, следующие из которых запланированы на субботу.

Добавим

Захват власти 25 октября завершил соглашение о разделе власти между военными и гражданскими, созданный после свержения бывшего президента Омара аль-Башира в 2019 году, которое должно было привести к выборам в конце 2023 года.

Некоторые высокопоставленные гражданские лица были задержаны, а премьер-министр Абдалла Хамдок находится под домашним арестом.

Посредничество, направленное на обеспечение освобождения задержанных и возвращения к распределению власти, застопорилось после переворота, поскольку военные перешли к консолидации контроля.