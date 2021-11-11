Для Верховной Рады приобрели автомобилей на около 18 млн грн
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Автобаза управления делами Аппарата Верховной Рады Украины приобрела ряд автомобилей общей стоимостью 17,7 млн грн. По результатам тендера от 9 ноября заказ будет выполнять ООО "Автоарт ЛТД". Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную площадку системы Prozorro.
Детали
Так, компания поставит Аппаратуа ВР 17 автомобилей:
* Два автомобиля Toyota Proace Verso по 1 613 170,00 грн.
* Два автомобиля Toyota Land Cruiser Prado по 1 425 275,00 грн
* Два автомобиля Toyota Camry Premium+ по 1 179 540,00 грн
* Одиннадцать автомобилей Toyota Camry во 842 280,00 грн
Добавим
Почти 80 народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва в 2019 году воспользовались правом вызова дежурного служебного автомобиля.
Последний раз на сайте ВР публиковалась информация об использовании народными депутатами Украины дежурных служебных автомобилей за период с 1 июня по 30 июня 2019 года.
Дополнения
Управление делами Аппарата Верховной Рады заказало ООО "Брилиантс групп" кулуаров на сумму 41,50 млн гривен.