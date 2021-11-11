Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,06 -0,0352  EUR: 30,12 -0,0889 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10095

Для Верховной Рады приобрели автомобилей на около 18 млн грн

Для Верховной Рады приобрели автомобилей на около 18 млн грн

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Автобаза управления делами Аппарата Верховной Рады Украины приобрела ряд автомобилей общей стоимостью 17,7 млн грн. По результатам тендера от 9 ноября заказ будет выполнять ООО "Автоарт ЛТД". Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную площадку системы Prozorro.

Детали

Так, компания поставит Аппаратуа ВР 17 автомобилей:
* Два автомобиля Toyota Proace Verso по 1 613 170,00 грн.
* Два автомобиля Toyota Land Cruiser Prado по 1 425 275,00 грн
* Два автомобиля Toyota Camry Premium+ по 1 179 540,00 грн
* Одиннадцать автомобилей Toyota Camry во 842 280,00 грн

Добавим

Почти 80 народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва в 2019 году воспользовались правом вызова дежурного служебного автомобиля.

Последний раз на сайте ВР публиковалась информация об использовании народными депутатами Украины дежурных служебных автомобилей за период с 1 июня по 30 июня 2019 года.

Дополнения

Управление делами Аппарата Верховной Рады заказало ООО "Брилиантс групп" кулуаров на сумму 41,50 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, автомобили
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.