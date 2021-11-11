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Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

Ирина Верещук

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время презентации стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года рассказала об основных целях, которые поставило перед собой Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.

Это — обеспечение жильем, образование, трудоустройство, социальная защита, медицинское обеспечение и админ услуги. Конечной целью является качество жизни и интеграция внутренне перемещенных лиц в местные общины.

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“Это наши граждане и они не виноваты, что их заставили покинуть свои дома на временно оккупированных территориях. Более того, мы должны ценить, что они сделали выбор не оставаться под оккупационной властью. Президент поставил четкую задачу помогать. Просто каждый день надо делать элементарные вещи", - отметила она в комментарии журналистам УНН.

Ирина Верещук также отметила, что ключевыми остаются проблемы жилья и социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

Источник: УНН
Теги: Украина, стратегия, Ирина Верещук
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