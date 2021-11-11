Россия подняла истребитель для перехвата британского самолета-разведчика возле аннексированного Крыма

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Россия поднялась в воздух истребитель, чтобы перехватить британский самолет-разведчик, который работал вблизи Крыма, и который Москва аннексировала в Украины в 2014 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Министерство обороны России заявило, что перехват самолета Великобритании было частью более широкого усиления военной активности Соединенных Штатов и их союзников в Черноморском регионе, на что президент Владимир Путин пожаловался канцлеру Германии Ангеле Меркель во время телефонного разговора в четверг.

В министерстве заявили, что истребитель Су-30 перехватил британский разведывательный самолет Boeing RC-135, который, по его словам, пытался приблизиться к Крыму. В заявлении говорится, что британский самолет изменил курс от Крыма после того, как к нему приблизился российский самолет.

В четверг Путин сказал Меркель по телефону, что действия Запада в Черноморском регионе являются "дестабилизирующими, опасными и провокационными".

Министерство обороны РФ заявило, что активизация НАТО за последние 24 часа касалась двух военных кораблей США, стратегической авиации и четырех самолетов-разведчиков НАТО, в том числе британского.

Отмечается, что два российских военных корабля следят за кораблями США.

Добавим

Британский военный корабль HMS Defender в июне применил, по словам Лондона, международно признанные правила свободы судоходства в украинских территориальных водах вблизи Крыма, вызвав жесткий ответ со стороны Москвы.

Россия аннексировала Крым в Украины в 2014 году и заявляет, что воды вокруг него теперь принадлежат Москве, несмотря на то, что большинство стран продолжают признавать полуостров украинским.