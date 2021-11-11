Возле перехода, где сбили двоих детей: в Харькове водитель наехал на полицейского, обоих госпитализировали

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Харькове водитель автомобиля Mazda наехала на полицейского. В результате травмировались полицейский и женщина. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Происшествие произошло 11 ноября около 17:00 на проспекте Науки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Цитата

“По предварительным данным, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции. В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

В полиции добавили, что наехали на полицейского, который обеспечивал охрану места происшествия после ДТП, где сегодня водитель на пешеходном переходе сбил двух детей.

Контекст

Водитель проехал на красный и не останавливаясь поехал на пешеходов. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько десятков метров.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что есть подозрение, что водитель, который управляя внедорожником сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, был под действием наркотиков.

Впоследствии правоохранители открыли производство из-за сбития 34-летним водителем автомобиля Toyota двух детей на пешеходном переходе в Харькове.