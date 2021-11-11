Жители маленького села в Великобритании могут стать первыми "климатическими беженцами"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Власть Уэльса, определила село Ферборн, как первое прибрежное поселение в Великобритании, которое подвергается высокому риску затопления из-за изменения климата. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Прогнозируя быстрое повышение уровня моря и более частые и сильные штормы из-за глобального потепления, правительство заявило, что может позволить себе защищать деревню еще 40 лет. Официальные лица заявили, что до 2054 года жить в Ферборне будет опасно.

Чиновники потратили миллионы фунтов на укрепление морской стены и почти 2 мили защитных сооружений от приливов.

Природные ресурсы Уэльса, спонсируемая правительством организация, что отвечает за морскую оборону в Ферборне, заявила, что село особенно уязвимо, поскольку оно столкнулось с многочисленными рисками наводнений.

Ферборн, построенный в 1850-х годах в низинном солончаке, уже находится ниже уровня моря во время весеннего прилива. Во время штормов уровень приливов превышает 1,5 метра над уровнем села. Ферборн также находится в устье реки, с дополнительным риском внезапных наводнений.

Дополнение

Ученые говорят, что за последний век уровень моря в Великобритании поднялся примерно на 10 сантиметров. В зависимости от выбросов парниковых газов и действий, предпринимаемых правительствами, прогнозируемый рост составит от 70 сантиметров до 1 метра к 2100 году.

Последствия изменения климата, которые участники переговоров на саммите ООН по климату в Глазго, Шотландия, пытаются смягчить, здесь уже стали реальностью. Кэтрин Вейджер, член кабинета министров Гвинедского совета, местного органа власти, который контролирует Ферборн, отметила, что, хотя Ферборн может быть первым валлийским прибрежным селом, признанным нежизнеспособным из-за изменения климата, оно определенно не будет единственным.

По данным Комитета по изменению климата, независимого консультативного органа, созданного в соответствии с законами об изменении климата, по всей Великобритании полмиллиона объектов недвижимости находятся под угрозой затопления прибрежных районов, и до конца 2080-х годов эта цифра вырастет до 1,5 миллиона.