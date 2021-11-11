В Латвии запретили публично демонстрировать георгиевскую ленту

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сейм в Латвии окончательно утвердил поправки, которые запрещают использование в стране георгиевских лент во время проведение публичных мероприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.

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“После двух лет обсуждений Сейм в окончательном чтении в четверг поддержал поправки в Закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий и Закон „О митингах, шествиях и пикетах“, запрещающие использование георгиевские ленты на массовых мероприятиях”, — говориться в сообщении.

Дополнение

В прошлом году комиссия парламента Латвии по правам человека поддержала поправки в законопроект по безопасности общественных развлечений и закона “О собраниях, маршах и пикетах”, предусматривающего запрет на использование в подобных мероприятиях георгиевской ленты.