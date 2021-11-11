Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,06 -0,0352  EUR: 30,12 -0,0889 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6540

В Латвии запретили публично демонстрировать георгиевскую ленту

В Латвии запретили публично демонстрировать георгиевскую ленту

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сейм в Латвии окончательно утвердил поправки, которые запрещают использование в стране георгиевских лент во время проведение публичных мероприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.

Цитата

“После двух лет обсуждений Сейм в окончательном чтении в четверг поддержал поправки в Закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий и Закон „О митингах, шествиях и пикетах“, запрещающие использование георгиевские ленты на массовых мероприятиях”, — говориться в сообщении.

Дополнение

В прошлом году комиссия парламента Латвии по правам человека поддержала поправки в законопроект по безопасности общественных развлечений и закона “О собраниях, маршах и пикетах”, предусматривающего запрет на использование в подобных мероприятиях георгиевской ленты.

Источник: УНН
Теги: Латвия, запрет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.