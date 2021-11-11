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Коллектив Kyiv Post отказался работать на менеджера Кивана

Коллектив Kyiv Post отказался работать на менеджера Кивана

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Уволенный коллектив редакции Kyiv Post отказался сотрудничать с новым менеджером, которого нанял владелец издания Аднан Киван, сообщает УНН.

Цитата

“10 ноября мы во второй раз провели переговоры с владельцем издания, одесским застройщиком Аднаном Киваном. Мы предложили ему продать Kyiv Post, чтобы выйти из конфликтной ситуации.

Киван отказался. Вместо этого он предложил уволенному коллективу из 50 человек возможность вернуться в Kyiv Post с новым менеджментом. И команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляется от неудобных журналистов”, — заявил коллектив.

Вместе с тем журналисты заявили о создании нового медиа.

К слову

Одесский бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.

Киван и его компания Kadorr Group — один из крупнейших застройщиков Одессы, который, по словам мэра города Геннадия Труханова, строит “ужасные дома”.

Киван предлагал 1 млн долларов взятки областному прокурору, по его словам, за то, чтобы тот выписал подозрение Труханову.

Прокурор отказался, однако подозрение Труханову объявило НАБУ, заместителем директора которого является Гизо Углава — земляк и товарищ Михеила Саакашвили, которого спонсировал Киван.

Сам же Kadorr Group не отличается примерной репутацией-строительства Кивана часто называют незаконными и скандальными. Например, недавно Госавиаслужба требовала от Kadorr Group снести незаконное строительство по адресу: Одеса, вул. Литературная, 8, которое считается опасным для авиасообщения. Там сейчас расположен ЖК "35 Жемчужина”.

Источник: УНН
Теги: Украина, журналисты
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