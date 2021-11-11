Двух обвиняемых в нападении на журналистов в "Укрэксимбанке" восстановили на должностях

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Двух сотрудников "Укрэксимбанка" Олега Осипова и Игоря Тельбизова, которые являются обвиняемыми по делу о нападении на журналистов "Схем" в помещении банка, восстановили на должностях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Укрэксимбанк”.

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“В соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого/обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений. Учитывая это 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к исполнению своих служебных обязанностей”, — говорится в сообщении.

Детали

В Укрэксимбанке отметили, что в отношении Олега Осипова и Игоря Тельбизова был установлен простой (остановка работы), а их полномочия прекращены без сохранения оплаты труда на максимально допустимый законодательством срок, а именно на время проведения служебного расследования Банка относительно инцидента.

“Уголовное производство по признакам уголовной наказуемости деяний, в котором Олег Осипов и Игорь Тельбизов имеют статус обвиняемых, рассматривает Голосеевский районный суд г. Киева. Согласно действующему Уголовно-процессуальному законодательству работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника из-за его статуса обвиняемого в уголовном производстве”, - отметили в сообщении.

Также в банке проинформировали, что Владимир Пикалов был уволен с должности директора Департамента информационной политики.

Дополнения

В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех лиц, среди которых экс-глава правления “Укрэксимбанка” Евгений Мецгер, которых подозревают в деле о нападении на журналистов “Схем” в помещении банка.

Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест главу правления “Укрэксимбанка” Евгения Мецгера, подозреваемого по делу о нападении на журналистов “Схем” в помещении банка.

Контекст

Издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схемы” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA:Первый) в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).