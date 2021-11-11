Россия хочет ликвидировать одну из самых известных правозащитных групп страны

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Генпрокуратура России требует ликвидировать правозащитное общество "Мемориал", которое является самой известной правозащитной группой страны, в рамках многомесячного подавления активистов, независимых СМИ и сторонников оппозиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление группы.

Детали

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд России с ходатайством о лишении правового статуса "Мемориала" - международной правозащитной группы, которая приобрела популярность благодаря исследованию политических репрессий в Советском Союзе и была объявлена "иностранным агентом" в 2016 году.

Группа в Твиттер заявила, что прокуратура обвинила их в систематическом нарушении закона об "иностранных агентах". В заявлении на своем веб-сайте правление "Мемориала" заявило, что законных оснований отмены правового статуса группы нет.

"Мы неоднократно заявляли, что закон ("об иностранных агентах") первоначально был разработан как инструмент для преследования независимых организаций, и настаивали на его отмене, - говорится в заявлении. - Это политическое решение уничтожить группу "Мемориал" - организацию, которая занимается историей политических репрессий и отстаивает права человека".

Слушания по ходатайству об отмене правового статуса "Мемориала" назначено на 25 ноября, говорится в сообщении группы.

Добавим

В последние месяцы российское правительство объявило ряд независимых СМИ, журналистов и правозащитные группы "иностранными агентами". По крайней мере двое из них распались, чтобы избежать более жестких репрессий со стороны авторитарного режима Путина.

Общество "Мемориал" существует более 30 лет, оно было создано в 1989 году. Главным направлением его деятельности изначально было увековечение памяти жертв советских репрессий, впоследствии добавились другие историко-просветительские и правозащитные проекты.