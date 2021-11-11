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Россия хочет ликвидировать одну из самых известных правозащитных групп страны

Россия хочет ликвидировать одну из самых известных правозащитных групп страны

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Генпрокуратура России требует ликвидировать правозащитное общество "Мемориал", которое является самой известной правозащитной группой страны, в рамках многомесячного подавления активистов, независимых СМИ и сторонников оппозиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление группы.

Детали

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд России с ходатайством о лишении правового статуса "Мемориала" - международной правозащитной группы, которая приобрела популярность благодаря исследованию политических репрессий в Советском Союзе и была объявлена "иностранным агентом" в 2016 году.

Группа в Твиттер заявила, что прокуратура обвинила их в систематическом нарушении закона об "иностранных агентах". В заявлении на своем веб-сайте правление "Мемориала" заявило, что законных оснований отмены правового статуса группы нет.

"Мы неоднократно заявляли, что закон ("об иностранных агентах") первоначально был разработан как инструмент для преследования независимых организаций, и настаивали на его отмене, - говорится в заявлении. - Это политическое решение уничтожить группу "Мемориал" - организацию, которая занимается историей политических репрессий и отстаивает права человека".

Слушания по ходатайству об отмене правового статуса "Мемориала" назначено на 25 ноября, говорится в сообщении группы.

Добавим

В последние месяцы российское правительство объявило ряд независимых СМИ, журналистов и правозащитные группы "иностранными агентами". По крайней мере двое из них распались, чтобы избежать более жестких репрессий со стороны авторитарного режима Путина.

Общество "Мемориал" существует более 30 лет, оно было создано в 1989 году. Главным направлением его деятельности изначально было увековечение памяти жертв советских репрессий, впоследствии добавились другие историко-просветительские и правозащитные проекты.

Источник: УНН
Теги: Россия, правозащитники
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