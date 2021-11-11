Умер последний белый президент Южной Африки Клерк

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Последний белый президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк умер на 85 году жизни. Он был известен своей борьбой с расовой дискриминацией в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на фонд де Клерка.

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“С глубоким прискорбием Фонд Ф. В. де Клерка должен объявить, что бывший президент Ф. В. де Клерк мирно скончался в своем доме в Фресне сегодня утром после борьбы с раком. Мистеру де Клерку было 85 лет", - говорится в сообщении.

Детали

Он был президентом ЮАР в 1989-1994 годах.

В 1990 году он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу и легализовал Африканский национальный конгресс и Панафриканский конгресс.

Африканский национальный конгресс — это организация африканского населения страны, главной целью которой была ликвидация режима апартеида.

В 1991 году он отменил дискриминационные законы о расселении по группам, регистрации населения и “общественной безопасности”.

В 1993 году он вместе с Манделой сформировал общее правительство, а через год способствовал проведению в стране первых свободных выборов, в которых могли участвовать представители любой расы.

Дополнение

В возрасте 100 лет умер психиатр и психотерапевт, один из основоположников когнитивной психотерапии Аарон Бек.