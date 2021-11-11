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Умер последний белый президент Южной Африки Клерк

Умер последний белый президент Южной Африки Клерк

Фредерик Виллем де Клерк

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Последний белый президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк умер на 85 году жизни. Он был известен своей борьбой с расовой дискриминацией в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на фонд де Клерка.

Цитата

“С глубоким прискорбием Фонд Ф. В. де Клерка должен объявить, что бывший президент Ф. В. де Клерк мирно скончался в своем доме в Фресне сегодня утром после борьбы с раком. Мистеру де Клерку было 85 лет", - говорится в сообщении.

Детали

Он был президентом ЮАР в 1989-1994 годах.

В 1990 году он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу и легализовал Африканский национальный конгресс и Панафриканский конгресс.

Африканский национальный конгресс — это организация африканского населения страны, главной целью которой была ликвидация режима апартеида.

В 1991 году он отменил дискриминационные законы о расселении по группам, регистрации населения и “общественной безопасности”.

В 1993 году он вместе с Манделой сформировал общее правительство, а через год способствовал проведению в стране первых свободных выборов, в которых могли участвовать представители любой расы.

Дополнение

В возрасте 100 лет умер психиатр и психотерапевт, один из основоположников когнитивной психотерапии Аарон Бек.

Источник: УНН
Теги: смерть, Африка, Президент
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