Британская королева Елизавета впервые после пребывания в больнице появится на публике

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По словам Букингемского дворца, королева Великобритании Елизавета посетит в воскресенье службу в День поминовения во время своего первого публичного выступления с того времени, как в прошлом месяце она провела ночь в больнице, после чего врачи ей посоветовали отдохнуть. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

В Прошлом месяце 95-летняя королева впервые за много лет провела ночь в больнице.

В последствии ей посоветовали отдохнуть и последние несколько недель она выполняла легкие обязанности, в том числе проводила виртуальные аудиенции.

"Королева посетит ежегодную службу в День поминовения в Кенотафе в воскресенье, 14 ноября, - говорится в заявлении Букингемского дворца о церемонии поминовения погибших и раненых в ходе конфликта. - Помня о недавнем совете своих врачей, королева решила не посещать службу Генерального синода и сессию открытия во вторник, 16 ноября".

Дополнение

Елизавета, королева 15 других королевств, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию, которая в следующем году отмечает 70-летие на троне, известна своим крепким здоровьем.

Королева, которая регулярно исполняла официальные общественные обязанности, несмотря на свой возраст, отказалась от участия в мероприятиях, включая саммит COP26 по климату и визит в Северную Ирландию, в качестве меры предосторожности после болезни, не связанной с COVID-19.

Однако во дворце заявили, что старейший монарх в мире имеет "твердое намерение" присутствовать на главной национальной службе памяти ветеранов.

Наследник престола принц Чарльз, сказал о королеве, что "с ней все в порядке", когда его спросили, о здоровье матери.