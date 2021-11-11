Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,06 -0,0352  EUR: 30,12 -0,0889 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости 39585
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8880

Британская королева Елизавета впервые после пребывания в больнице появится на публике

Британская королева Елизавета впервые после пребывания в больнице появится на публике

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По словам Букингемского дворца, королева Великобритании Елизавета посетит в воскресенье службу в День поминовения во время своего первого публичного выступления с того времени, как в прошлом месяце она провела ночь в больнице, после чего врачи ей посоветовали отдохнуть. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

В Прошлом месяце 95-летняя королева впервые за много лет провела ночь в больнице.

В последствии ей посоветовали отдохнуть и последние несколько недель она выполняла легкие обязанности, в том числе проводила виртуальные аудиенции.

"Королева посетит ежегодную службу в День поминовения в Кенотафе в воскресенье, 14 ноября, - говорится в заявлении Букингемского дворца о церемонии поминовения погибших и раненых в ходе конфликта. - Помня о недавнем совете своих врачей, королева решила не посещать службу Генерального синода и сессию открытия во вторник, 16 ноября".

Дополнение

Елизавета, королева 15 других королевств, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию, которая в следующем году отмечает 70-летие на троне, известна своим крепким здоровьем.

Королева, которая регулярно исполняла официальные общественные обязанности, несмотря на свой возраст, отказалась от участия в мероприятиях, включая саммит COP26 по климату и визит в Северную Ирландию, в качестве меры предосторожности после болезни, не связанной с COVID-19.

Однако во дворце заявили, что старейший монарх в мире имеет "твердое намерение" присутствовать на главной национальной службе памяти ветеранов.

Наследник престола принц Чарльз, сказал о королеве, что "с ней все в порядке", когда его спросили, о здоровье матери.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Елизавета ІІ, королева
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.