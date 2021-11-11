Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле в декабре

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Большой астероид длиной около 330 метров, приблизится к Земле в начале декабря, согласно трекеру астероидов NASA. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Этот астероид, который получил название 4660 Nereus, или 1982 DB, имеет размеры, которые делают его выше Эйфелеву башни и почти вдвое выше памятнику Вашингтону. Он должен пройти мимо планеты 11 декабря на расстоянии примерно 3,9 миллиона километров и со скоростью 6,578 км/с.

Для сравнения, расстояние между Землей и Луной гораздо меньше - около 385 тысяч км. Таким образом, несмотря на то, что он классифицируется как потенциально опасный астероид (PHA) из-за его размера и близости к Земле, он вряд ли представляет угрозу для планеты.

Это к счастью, поскольку удар астероида такого размера может быть разрушительным.

Но то, что выделяет 4660 Nereus среди других астероидов, это не его размер или возможность его влияния на планету, а скорее его потенциал для исследования.

Как астероид класса Аполлон, орбита 4660 Nereus часто приближает его к Земле. На самом деле, его орбитальный резонанс составляет примерно 2:1, что означает, что он вращается почти в два раза на каждой орбите Земли. Это делает миссию по исследованию астероида очень возможной.

Астероид должен вернуться к Земле еще 12 раз в ближайшие десятилетия, но ближайшее его приближение запланировано на 14 февраля 2060 года.

Дополнения

Исследование астероидов является важной отраслью астрономии, и многие космические агентства проявили интерес к исследованию многих крупных объектов в Солнечной системе.

В октябре Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах новой миссии по исследованию астероидов и желание стать первой арабской страной, которая успешно посадила космический корабль на астероид.

Ориентировочно рассчитанный на запуск в 2028 году с семилетней разработкой космического корабля, миссия ОАЭ исследует планету Венера, а также семь астероидов, что завершится запланированной посадкой на сам астероид в 2033 году после пяти лет путешествия.

Ученые обеспокоены опасностью околоземных астероидов, поскольку их удары могут быть разрушительными, а человечеству сейчас не хватает адекватных средств защиты от них.