Футбол: молодежная сборная Украины упустила победу в матче отбора на Евро-2023

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Молодежная сборная Украины по футболу в возрасте игроков до 21 года потеряла победу в матче отбора на Евро-2023 против сверстников из Северной Македонии, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Матч против македонцев в рамках отборочного турнира Евро-2023 (U-21) был стратегически важным для сборной Украины, поскольку в случае победы наша команда отрывалась бы от этого соперника в турнирной таблице.

Выигрывая по ходу встречи в Скопье, подопечные Руслана Ротаня не удержали победу. На 43-й минуте после подачи углового от Мудрика Сирота выпрыгнул выше всех в штрафной хозяев и головой поразил цель - 0:1. На 58-й минуте герой первого тайма Сирота ошибся, отдавая поперечную передачу на Батагова. Мяч перехватил Гроздановский, который в ближнем бою переиграл Трубина - 1:1. Это был первый удар македонцев в створ ворот.

В конце встречи украинцы устроили штурм ворот македонцев. На 90+3-й минуте Бондаренко попал в перекладину - 1:1.

Дополнение

В турнирной таблице украинцы с 10 очками идут вторыми, ведь у французов аналогичное количество баллов, но игра в запасе.