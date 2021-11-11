Стартап из Израиля начал производство аккумуляторов для электромобилей, способных полностью заряжаться за 10 минут

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Стартап из Израиля StoreDot начал экспериментальное производство аккумуляторов с ультрабыстрой зарядкой. Батареи планирует выпускать крупный китайский производитель EVE Energy. Об этом сообщает УНН со ссылкой на

Electrek.

Детали

Стартап работает над производством новых типов тяговых батарей с увеличенной скоростью зарядки, заполнить аккумулятор полностью можно всего за 10 минут. Он имеет форм-фактор 4680, то есть диаметр 46 мм и высоту 80 мм.

Сегодня для полной зарядки аккумулятора электромобиля требуется несколько часов. Даже в режиме быстрой зарядки на полное восстановление заряда аккумулятора, например, Tesla Model 3, будет нужно около часа. Это принципиально отличает электромобили от традиционных бензиновых машин и ограничивает их сферу использования.

Известно, что пока выпуск батарей организован в экспериментальном формате: нужно уточнить, как продукт работает и можно выходить с ним на рынок. Сейчас разработчики распространяют товар среди автопроизводителей, чтобы те смогли провести испытания новых элементов питания в составе электромобилей.

Стартап собирается организовать массовый выпуск своих аккумуляторов в типоразмере 4680. Запуск производства запланирован на 2024 год.

Напомним

Израиль заявил, что начал испытания массивной надувной системы обнаружения ракет, предназначенной для зависание на большой высоте и выявления угроз на большом расстоянии.