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Стартап из Израиля начал производство аккумуляторов для электромобилей, способных полностью заряжаться за 10 минут

Стартап из Израиля начал производство аккумуляторов для электромобилей, способных полностью заряжаться за 10 минут

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Стартап из Израиля StoreDot начал экспериментальное производство аккумуляторов с ультрабыстрой зарядкой. Батареи планирует выпускать крупный китайский производитель EVE Energy. Об этом сообщает УНН со ссылкой на
Electrek.

Детали

Стартап работает над производством новых типов тяговых батарей с увеличенной скоростью зарядки, заполнить аккумулятор полностью можно всего за 10 минут. Он имеет форм-фактор 4680, то есть диаметр 46 мм и высоту 80 мм.

Сегодня для полной зарядки аккумулятора электромобиля требуется несколько часов. Даже в режиме быстрой зарядки на полное восстановление заряда аккумулятора, например, Tesla Model 3, будет нужно около часа. Это принципиально отличает электромобили от традиционных бензиновых машин и ограничивает их сферу использования.

Известно, что пока выпуск батарей организован в экспериментальном формате: нужно уточнить, как продукт работает и можно выходить с ним на рынок. Сейчас разработчики распространяют товар среди автопроизводителей, чтобы те смогли провести испытания новых элементов питания в составе электромобилей.

Стартап собирается организовать массовый выпуск своих аккумуляторов в типоразмере 4680. Запуск производства запланирован на 2024 год.

Напомним

Израиль заявил, что начал испытания массивной надувной системы обнаружения ракет, предназначенной для зависание на большой высоте и выявления угроз на большом расстоянии.

Источник: УНН
Теги: Израиль, электромобили
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