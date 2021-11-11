Российский миллиардер Дерипаска выиграл иск к Алексею Навальному

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить часть программы "Навальный Live" от 2019 года, в которой оппозиционный политик обвинил миллиардера Олега Дерипаску в коррупции. Тогда Навальный, в частности, заявил, что Дерипаска пользуется незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, получая невозвратные кредиты". Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио.Свобода.

Детали

Также суд обязал ответчика выплатить Дерипаске один рубль, в качестве компенсации морального вреда и опубликовать в течение месяца опровержение в газете "Коммерсант".

Отмечается, что в своем иске миллиардер требовал от Навального опровержения, однако суд напомнил представителям Дерипаски, что канал в YouTube заблокирован по требованию Роскомнадзора. Тогда адвокаты истца, как площадку для опровержения и предложили "Ъ", мотивируя это тем, что журналисты издания находились в зале судебных заседаний.

"Решили, что это будет смешно", - пояснил один из представителей Дерипаски.

Дополнение

Российский миллиардер Олег Дерипаска неоднократно был героем антикоррупционных расследований Алексея Навального и его команды. В одном из последних таких расследований утверждалось, что частными самолетами, домами и отелями, которые принадлежат бизнесмену, безвозмездно пользуются родственники министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Добавим

Алексей Навальный сейчас находится в заключении. Оппозиционер был арестован в январе по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления ядом "Новичок". 2 февраля по решению суда Навальный был отправлен в колонию в городе Покрове во Владимирской области отбывать срок в уголовном деле, по которому он был приговорен к условному сроку.