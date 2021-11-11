Австрия поместит в карантин миллионы непривитых граждан

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Австрия поместит миллионы непривитых от COVID-19 граждан, на карантин. Ежедневное количество случаев коронавирусной инфекции находится на рекордно высоком уровне, а отделения интенсивной терапии в стране переполнены. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным национальной статистики, около 65% населения Австрии полностью вакцинированы против коронавируса. Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Австрия имеет самый низкий уровень вакцинации среди всех западноевропейских стран, кроме крошечного Лихтенштейна.

Много австрийцев скептически относятся к вакцинации, и эта точка зрения поддерживается ультраправой Партией свободы, третьей по величине в парламенте.

Согласно дополнительному правительственному плану, согласованному в сентябре, как только 30% коек интенсивной терапии будут заняты пациентами с COVID-19, люди, не вакцинированные против коронавируса, будут помещены на карантин с ограничениями на ежедневное передвижение. Нынешний уровень составляет 20% и быстро растет.

В пятницу правительство, возглавляемое консерваторами, заявило, что запрещает невакцинированным посещать рестораны, театры и поставщиков "услуг, близких к телу", таких как парикмахерские.

"Блокдаун для невакцинированных значит, что нельзя выходить из дома, если не идешь на работу, или за покупкой необходимых вещей - это именно то, что нам всем пришлось пережить в 2020 году", - сказал канцлер Австрии Александр Шалленберг, имея в виду три национальные карантины в прошлом году.

После заявления Шалленберга консервативный губернатор провинции Верхняя Австрия, оплота Партии свободы, которая имеет самый низкий уровень вакцинации и самый высокий уровень заражения среди девяти провинций Австрии, заявил, что планирует ввести карантин для непривитых с понедельника.

Дополнение

Всплеск в Австрии происходит в то время, когда восточноевропейские государства с самым низким уровнем вакцинации на континенте испытывают одни из самых высоких в мире показателей смертности на душу населения.

Голландские эксперты в четверг рекомендовали двухнедельный частичный карантин в стране, который станет первым в Западной Европе с момента широкого распространения вакцин.

Австрия, напротив, хочет избежать наложения дополнительных ограничений на тех, кто полностью вакцинирован.