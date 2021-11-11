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Футбол: сборная Украины сыграла вничью в спарринге с Болгарией

Футбол: сборная Украины сыграла вничью в спарринге с Болгарией

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Накануне заключительного поединка группового турнира европейской квалификации ЧМ-2022 сборная Украины провела в Одессе спарринг с болгарами, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Несогласованные действия двух центральных защитников “желто-голубых” привели к пропущенному голу на 35 минуте. Тимчик неудачно поставил корпус Кирилову, который и сумел расстрелять владения Бущана— 0:1.

Отыграться команде Петракова суждено лишь на 79 минуте. После элегантного упрека Зинченко в штрафную, мяч был выбит за пределы штрафной. Его там подхватил Тарас Степаненко и нанес мощный выстрел низом — 1:1.

Состав сборной Украины: Бущан (Резник, 46), Тимчик, Матвиенко, Кривцов, Соболь (Коваленко, 68), Зинченко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновский (Гармаш, 78), Ярмоленко (к), Зубков (Цыганков, 61), Довбык (Яремчук, 46).

Дополнение

Украинская сборная проведет следующий поединок 16 ноября против Боснии и Герцеговины на выезде.

Источник: УНН
Теги: футбол
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