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В прошлом году было около десятка аварийных пособий по энергосистемам других стран - Шмигаль

В прошлом году было около десятка аварийных пособий по энергосистемам других стран - Шмигаль

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В прошлом году было около десятка аварийных пособий по энергосистемам стран, которые находятся в одной энергосети с Украиной. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в программе “Право на власть”, передает Корреспондент УНН.

Цитата

“Она (аварийная помощь — ред.) Приглашается в течение зимних периодов разными странами, которые находятся в одной энергосети по несколько раз. В прошлом году таких аварийных пособий было около десятка. Но это технологические вещи”, — сказал Шмигаль.

Дополнение

“Укрэнерго” для обеспечения операционной безопасности и избежания отключения потребителей “острова Бурштынской ТЭС” сделало запрос на аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

Напомним

С 6 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину, которые будут осуществляться в течение ноября.

Поставка электроэнергии из Беларуси осуществлялась 2 ноября в рамках договора из-за ситуации на энергоблоках тепловых электростанций. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3 500 МВт·ч.

Источник: УНН
Теги: Денис Шмыгаль
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