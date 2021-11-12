В правительстве считают, что школы должны работать очно после отстранения непривитых учителей

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Учебные заведения должны перейти на очную форму работы после отстранения непривитых сотрудников. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в программе “Право на власть”, передает Корреспондент УНН.

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“Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника вакцинированные учителя и преподаватели отстранены от работы, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию”, — рассказал Шмыгаль.



Детали

Шмыгаль сообщил, что правительство обратилось к главам местного самоуправления с просьбой приложить усилия, чтобы все учебные заведения перешли в глазных режим работы.

Он подчеркнул, что ВОЗ рекомендует, чтобы школы работали очно.

Дополнение

10 Ноября министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщал, что, по крайней мере, одной дозой вакцины против коронавируса привито 94,4% работников школ, двумя — 79%.

Напомним

8 Ноября, вступил в силу приказ МИНЗДРАВА, норма которого не допускает к работе невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и научных работников. Работники, не получившие прививки, отстраняются без сохранения зарплаты и без начисления стажа за эти дни.

Министерство здравоохранения Украины сутвердило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

* центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

* местных государственных администраций и их структурных подразделений;

* учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.