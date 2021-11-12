Уровень калия критически низкий: у Саакашвили снова ухудшилось состояние здоровья

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что после выхода с 18-й исправительной колонии в Глдани состояние Саакашвили ухудшилось, уровень калия критически низкий, а также высокое артериальное давление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TV Pirveli.

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“Состояние президента сегодня было хуже, чем вчера. Один из показателей калия был очень низким, он был на критическом уровне, и мы смогли его поднять, но это произошло без переливания, потому что президент здесь отказывается лечиться, пришлось использовать таблетированные формы. У него также проблемы с давлением, у него было высокое давление”, — рассказал Николоз Кипшидзе.

Николоз Кипшидзе призывает Минздрав решить вопрос о переводе его в гражданскую клинику.

“Так продолжать нельзя. Я призываю Минздрав встретиться с врачами, советом и решить, что делать с нашим президентом, везти его в городскую больницу или нет — состояние президента было хуже. Сегодня, чем вчера", - сказал Кипшидзе.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 43-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 Ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 Октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экспрезидента также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

Напомним

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается прекратить голодовку.