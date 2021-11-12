Медицинский регулятор ЕС одобрил еще два препарата для лечения больных на COVID-19

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител для лечения коронавирусной болезни. Об этом сообщает прессслужба регулятора, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Ronapreve и Regkirona — первые лекарства с моноклональными антителами, получили положительное заключение комиссии EMA для лечения COVID-19. Препараты разрешили использовать для лечения COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет, чей вес превышает 40 кг.

Regkirona выпускается компанией Celltrion и предназначен для пациентов с риском тяжелого течения болезни.

Ronapreve выпускается компанией Roche. Это смесь касиривимабу и имдевимабу — синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом. Препарат рекомендуют больным, не нуждающимся в кислородной поддержке.

Напомним

Великобритания зарегистрировала препарат Ronapreve для лечения COVID-19.